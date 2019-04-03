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الرى تقدم 5 منح للصحفيين من دول ذات الدخل المنخفض لحضور اسبوع القاهرة للمياه

الأربعاء، 03 أبريل 2019 09:00 ص
الرى تقدم 5 منح للصحفيين من دول ذات الدخل المنخفض لحضور اسبوع القاهرة للمياه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أعلنت اللجنة التنظيمية لاسبوع القاهرة للمياه عن توفير 5 منح للصحفيين للمشاركة فى نسخته الثانية فى الفترة من 20 الى 24 أكتوبر القادم، بهدف بناء القدرات فى القضايا المتعلقة بالمياه، بين الصحفيين الناشطين فى البلدان النامية، مما يزيد من الوعى لدى جمهور كبير من المستمعين والمشاهدين، على المدى الطويل، بما يساهم فى ارتفاع مستوى المعرفة بقضايا المياه بين صحفيى البلدان النامية، وبما ينعكس فى التأثير على صانعى القرار والسياسات فى قضايا المياه والتنمية.

 

وعن شروط التأهل للحصول على المنحة، حددها الموقع الرسمى لأسبوع القاهرة للمياه، بأن المتقدم يجب أن يكون مواطناً فى إحدى الدول المدرجة كدولة ذات دخل منخفض من قبل البنك الدولى، ويجب أن يكون المتقدم صحفيا فى جريدة أو مجلة أو محطة إذاعية أو تليفزيونية، أو أن يكون المتقدم قادراً على إظهار دليل على أنشطة الصحافة المستقلة حول قضايا المياه على مدار السنوات الثلاث الماضية، و أن يكون الصحفى المتقدم للحصول على المنحة لديه اهتمام موثق بالمياه والقضايا المتعلقة بها.

 

و تشمل المنح المقدمة، تذكرة طيران ذهابا وإيابا إلى القاهرة، وسيلة النقل بين المطار والفندق عند الوصول والمغادرة، رسوم تسجيل أسبوع كامل لأسبوع القاهرة للمياه، الإقامة فى فندق خلال انعقاد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

 


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