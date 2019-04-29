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الإثنين، 29 أبريل 2019 08:50 م
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وزير التخطيط الإندونيسى: الرئيس ويدودو قرر نقل عاصمة البلاد خارج جزيرة جاوة

الإثنين، 29 أبريل 2019 08:00 م
وزير التخطيط الإندونيسى: الرئيس ويدودو قرر نقل عاصمة البلاد خارج جزيرة جاوة الرئيس الاندونيسى جوكو ويدودو
أ ش أ
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أعلن وزير التخطيط التنموي في إندونيسيا بامبانج بروجونيجورو، أن الرئيس جوكو ويدودو قرر نقل عاصمة البلاد خارج جزيرة جاوة.

 

وقال بروجونيجورو - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم،الاثنين، إن الموقع الجديد للعاصمة لم يحدد بعد، لافتا إلى أن العملية يمكن أن تستغرق عشر سنوات، مضيفا أن العاصمة الجديدة ستقام على مساحة تتراوح من 74 ألفا إلى 90 ألف هكتار ويبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة.

 

ولم يعلن الوزير الإندونيسي عن موقع العاصمة الجديدة لكن التكهنات تشير إلى بالانجكارايا في جزيرة بورنيو كموقع مفضل لبناء العاصمة الجديدة.

 

يشار إلى أن عاصمة إندونيسيا الحالية هي مدينة جاكرتا الواقعة في جزيرة جاوة، التي تعد من الجزر الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، حيث يبلغ عدد سكان منطقة العاصمة الكبرى حوالي 30 مليون نسمة.

 

 


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