مصرع سجينين وإصابة حارس نتيجة حريق فى زنزانة بألاسكا

أنكوريدج(رويترز)

قالت السلطات إن حريقا، على ما يبدو أن سجينا هو الذى بدأه، أتى على زنزانة فى قرية بألاسكا الأحد، مما أسفر عن مصرع سجينين وإصابة حارس بإصابات خطيرة.

ونقلت شرطة ولاية ألاسكا عن حارس قوله إن النيران اشتعلت فى الزنزانة الواقعة فى ناباكياك بعدما أضرم سجين النار فى حاشية.

وأضافت الشرطة فى بيان صحفى إن السجين وزميله فى الزنزانة قتلا وعانى حارس كان يحاول إخراجهما من "إصابات خطيرة".

وقال البيان إنه تم العثور على الجثتين بعد إطفاء النيران وسيتم إرسالهما إلى مكتب الطب الشرعى فى أنكوريدج للتشريح والتعرف على هويتهما.

ويقطن 360 شخصا ناباكياك الواقعة على بعد 645 كيلومترا إلى الغرب من أنكوريدج.