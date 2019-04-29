video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع سجينين وإصابة حارس نتيجة حريق فى زنزانة بألاسكا

الإثنين، 29 أبريل 2019 08:43 ص
مصرع سجينين وإصابة حارس نتيجة حريق فى زنزانة بألاسكا الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
أنكوريدج(رويترز)
إضافة تعليق

قالت السلطات إن حريقا، على ما يبدو أن سجينا هو الذى بدأه، أتى على زنزانة فى قرية بألاسكا الأحد، مما أسفر عن مصرع سجينين وإصابة حارس بإصابات خطيرة.

ونقلت شرطة ولاية ألاسكا عن حارس قوله إن النيران اشتعلت فى الزنزانة الواقعة فى ناباكياك بعدما أضرم سجين النار فى حاشية.

وأضافت الشرطة فى بيان صحفى إن السجين وزميله فى الزنزانة قتلا وعانى حارس كان يحاول إخراجهما من "إصابات خطيرة".

وقال البيان إنه تم العثور على الجثتين بعد إطفاء النيران وسيتم إرسالهما إلى مكتب الطب الشرعى فى أنكوريدج للتشريح والتعرف على هويتهما.

ويقطن 360 شخصا ناباكياك الواقعة على بعد 645 كيلومترا إلى الغرب من أنكوريدج.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة خامسة بعد تحطم طائرة فى ألاسكا

فيديو.. الشرطة الأمريكية تؤكد خلو طائرة ألاسكا المنكوبة من الركاب

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شبه جزيرة ألاسكا

الاسكا

ولايه الاسكا

حريق فى زنزانه

حريق فى زنزانه فى الاسكا




لا تفوتك
لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة