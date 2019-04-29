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فتاة روسية حاولت الانضمام لداعش: تركيا نقطة التقاء لتصدير المتطرفين للتنظيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:54 م
فتاة روسية حاولت الانضمام لداعش: تركيا نقطة التقاء لتصدير المتطرفين للتنظيم فارفارا كاراولوفا
كتب محمد جمال
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قال الفتاة الروسية فارفارا كاراولوفا التى حاولت الانضمام لـ "داعش"، اليوم الإثنين أنها تشعر بالخزى الأن بسبب ما كانت سوف تفعله من الانضمام لتلك التنظيم البشع.

وأكدت فارفارا خلال مؤتمر صحفى اليوم ، أنها لم تعرف أى شيئ فى بداية تفكيرها للالتحاق بالتنظيم وأنها لا تعلم أى معلومات عن جرائمه التى يرتكبها فى حق المدنين، موضحه أن كل ما تعلمه عنه أنه هناك حرب أهلية والتنظيم طرف بها ويدفع رواتب مجزية لمقاتليه.

وأوضحت أنها كانت تجرى اتصالات مع بعض الأعضاء المقربين من التنظيم ليساعدونى للالتحاق بالتنظيم وهو ما سبب القبض عليها، مؤكدة أنها ليس لديها اى اتصالات مع تركيا لتسهيل السفر، ولكن تركيا تعتبر نقطة التقاء لتصدير المتطرفين لسوريا والعراق للالتحاق بداعش.

وعبرت عن أملها فى عدم سفر أى فتاة سوريا أو العراق للانضمام لداعش، ناصحة إياهم أنهم سوف يشعرون بالندم فى وقت ما، كما ناشدت الذين نجحو فى السفر إلى هناك بالعودة إلى بلادهم سريعا.

وأكد والدا الفتاة أنهم يشعرون بالأسف من محاولة الفتاة للانضمام لداعش ، وأوضحوا أنهم مواطنون روس نعود لحياتنا بين المجتمع ونعمل بدورنا فى بناء المجتمع.

وأشادت الفتاة بالتاريخ الحضارى لسوريا، معربه عن اهتمامها البالغ بالشأن السورى وخاصة تاريخها الأثرى والحضارى.

كما أكدت فارفارا أنها لا تتلقى تهديدات من أى شخص وأنها تشعر بالأمان فى بلدها.


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