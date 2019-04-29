شعبة الأسماك: زيادة عدد السكان يرفع استهلاك مصر السنوى لـ2 مليون طن سمك

كتب – إسلام سعيد

كشف أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك، بغرفة القاهرة التجارية، عن نمو حجم استهلاك المصريين من الأسماك بشكل سنوى نتيجة الزيادة الكبيرة فى عدد السكان، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك السنوى تجاوز 2 مليون طن سمك منهم 1.65 مليون طن إنتاج المزارع السمكية وأكثر من 250 ألف طن مستورد والباقى إنتاج البحار الطبيعية والبحيرات.

وطالب جعفر وزارة التجارة والصناعة بإعادة فرض رسوم على صادرات الأسماك لكى تعود الأسعار إلى طبيعتها والتى شهدت ارتفاعا منذ إلغاء رسوم الصادر مطلع يناير 2019، حيث تراوحت نسب الزيادة ما بين 15 إلى 25%.

وحول الإقبال على شراء الفسيخ والرنجة هذا العام، أكد لـ"اليوم السابع"، إن إقبال المواطنين على الشراء لم يختلف كثيرا عن العام الماضى، لافتا إلى أن الرنجة تحولت من وجبة موسمية إلى وجبة عادية، فالمحلات التى تبيعها تعمل على مدار السنة، لكن الاستهلاك يرتفع بشكل غير مسبوق خلال سم النسيم، مضيفا" الهايبرات وكافة سلاسل البيع تبيع الرنجة بشكل يومى".

وعلى جانب آخر، كشف أحمد جعفر، أن الأسماك التى يتم تصنيع الرنجة منها هى "الهرنج" يتم استيرادها من النرويج وهولندا، تحت بند الأسماك الشعبية، مشيرا إلى أن حجم استيراده متغير بشكل سنوى ودخولها ضمن أنواع أخرى يصعب تحديد حجم استيرادها السنوى.

وبشأن سعر الفسيخ، قال إنه يتراوح بين 120 جنيها و180 جنيهًا، حسب الجودة وحجم السمكة ودرجة ملوحتها، لافتا إلى أن سعر كيلو الرنجة يتراوح بين 40 إلى 60 جنيهًا، وسعر كيلو الملوحة يتراوح بين 140 إلى 160 جنيها، أما السردين فالكيلو بـ80 جنيهًا.