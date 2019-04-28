صور .. محافظ شمال سيناء يهنئ أسقف سيناء الشمالية والقساوسة بعيد القيامة المجيد

العريش - محمد حسين

شارك اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وقيادات أهلية وتنفيذية بالمحافظة، أقباط شمال سيناء الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقام المحافظ بزيارة مطرانية سيناء الشمالية بالعريش، وقدم التهنئة للأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية والقساوسة ورجال الدين المسيحي، ورافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وفى كلمته قال محافظ شمال سيناء "إننا نسير على خطى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذى وضع نصب عينيه تنمية مصر، حيث إننى أسترشد بخطى الرئيس فى تنمية شمال سيناء وسنجد ثمار وأثار ذلك فى المدى القريب".

وأضاف أن عيد القيامة تحتفل به مصر كلها، وإنه باسم كل أهالى شمال سيناء يقدم التهنئة للأقباط فى شمال سيناء وعموم أنحاء مصر.

وقال الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، أن علاقات الود والمحبة بين الشعب المصرى بمسيحيية ومسلميه قائمة، وإن كل من الدين الإسلامى والمسيحى يحضان على المحبة والسلام متمنيا أن يعم الاستقرار ويسود الأمن جميع أرجاء المعمورة وخاصة محافظة شمال سيناء، معربا عن شكره للقيادات التنفيذية والأمنية بشمال سيناء .



محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأسقف سيناء الشمالية



محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأسقف سيناء الشمالية



محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأسقف سيناء الشمالية