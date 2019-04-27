7 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شونة "كرتون" بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب ببواقي مفروم منتج الكرتون بالخانكة، وذلك بناء علي تعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، واللواء ياسر حفناوي رئيس مركز ومدينة الخانكة، وبحضور طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، والمقدم حسين الكيلاني مأمور المركز، والرائد محمد أبو غزالة الحماية المدنية.

ومن ناحيته، أكد طلال ربيع نائب رئيس المدينة، أنه تم متابعة إطفاء حريق مفروم بواقي منتج الكرتون، تم تشوينه بأرض جمعية النصر بأبو زعبل أرض وهي فضاء بمساحة حوالي 2000 متر مملوءة ببواقي الكرتون، وتم الدفع بـ 7 سيارات اطفاء، وكذا 5 لوادر للتقليب للمساعدة علي سرعة الاطفاء.

وأوضح "طلال"، أن الموقع أسفل سلك الضغط العالي الواصل لبعض المحافظات، وتم عمل الإجراء القانوني لصاحب التشوين، حيث يتم تشوين البواقي وبعد تنشيفه تحت أشعة الشمس يتم تدويره مري أخري، وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر في الارواح.