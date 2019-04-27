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فيديو وصور.. توك توك كافيه.. "محمود" يقضى على البطالة بكافيه متنقل بأقل الإمكانيات

السبت، 27 أبريل 2019 11:06 ص
فيديو وصور.. توك توك كافيه.. "محمود" يقضى على البطالة بكافيه متنقل بأقل الإمكانيات
بنى سويف - هانى فتحى
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"توك توك كافيه" لافتة معلقة أعلى توك توك مجهز تلفت الانتباه والأنظار للقادمين باتجاه مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل بمحافظة بنى سويف، فعند مرورك بجوار محطة الغاز الطبيعى بمدينة بنى سويف الجديدة تشاهد لافتة معلقة أعلى توك توك مجهز بالخشب مدون عليها توك توك كافية

 

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"اليوم السابع" التقت بصاحب الفكرة والذى روى تفاصيل مشروعة وكيف نجح فى القضاء على البطالة من خلال هذا المشروع الصغير.

وقال محمود سيد حامد من سكان منطقة الحمرايا بمدينة بنى سويف الجديدة: "أنا شاب حاصل على بلوم تجارة متقدمة 5 سنوات متزوج منذ عام 2011 ولدى ثلاثة من الأولاد، "عملت فى القطاع الخاص بالمقاهى والشركات إلا اننى كنت دائمًا أبحث عن فرصة عمل خاصة بى بعيدًا عن العمل لدى الأفراد حتى فكرت فى إنشاء كافية متحرك بشكل مختلف لا يكلفنى مصاريف ايجار أو تجهيز مكان وكهرباء ومياه.

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وأضاف الشاب محمود "كنت أمتلك توك توك قديم قمت بتجهيزه وإعداد التوك توك بالأخشاب والأرفف حتى وصلت لهذا الشكل، مشيرًا إلى أن الفكرة شاهد مثلها كمحلات طعام متنقلة فى القاهرة .

 

وأضاف محمود: فكرت فى أفضل مكان للوقوف به وكان المكان الأفضل هو بجوار محطة الوقود الغاز الطبيعى بمنطقة شرق النيل نظرا للتزاحم الذى أجدة أمام المحطة مما دفعنى للوقوف بجانب الطريق فى مدخل المحطة.

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وتابع الشاب: "فكرة المشروع جاءتنى أنا وأحد أصدقائى وقمنا بمشاهدة صور الكافيه المتحرك على الإنترنت وعلى الفور قمت بتصميم الشاسيه الخاص بالمشروع والذى استغرق قرابة شهر.

 

وأكد محمود: أقدم المشروبات الساخنة من القهوة بجميع أنواعها والشاى وكافة المشاريب الساخنة بأسعار أقل من المقهى البلدى وأجد تفاعل من قبل المواطنين، متابعًا "النهاردة اليوم الثالث والحمد لله الدنيا تمام".

 

وتابع محمود "استيقظ فى الصباح واستقل التوك توك واصطف بجوار الطريق أقدم المشروبات الساخنة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء .

 

وأشار الشاب إلى أنه يحلم بتقنين وضع التوك توك واستخراج تصريح له بمزاولة العمل بالتوك توك، مشيرا إلى أنه يقوم باستخراج شهادة صحية وكافة الأوراق المطلوبة فى حال الموافقة .

 

وطالب محمود من المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف تبنى المشروع وتقديم الدعم له الموافقة على ترخيص المشروع كمساعدة للشباب الذى يبحث عن فرصة عمل شريفة بديلة للجلوس على المقهى.

 

 

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