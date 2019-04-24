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الأربعاء، 24 أبريل 2019 06:24 م
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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل مسئول التعاون بمنطقة البحر المتوسط لبحث التبادل الطلابى

الأربعاء، 24 أبريل 2019 05:35 م
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل مسئول التعاون بمنطقة البحر المتوسط لبحث التبادل الطلابى رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل مسئول التعاون بمنطقة البحر المتوسط لبحث التبادل الطلابى
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء ،الدكتورة كلودين دوسييه مسئولة التعاون فى منطقة البحر المتوسط، لمناقشة التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة اكس مارسيليا الفرنسية فيما يتعلق بتعزيز التعاون والتبادل الطلابى فى التخصصات العلمية المختلفة بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، وإنشاء درجات علمية مشتركة وإستقبال طلاب من فرنسا للدراسة بمركز تعليم اللغة العربية للأجانب. 
 
وقال بيان الجامعة، أنه تم الإتفاق بين الجانبين على تجديد الإتفاقية الإطارية التى تربط بين الجامعتين، وذلك خلال الاحتفالية التى سوف تعقد فى شهر يوليو القادم، بمناسبة إصدار كتاب تذكارى بمرور 15 عاماً على التعاون بين الجامعتين. 
 
حضر اللقاء، الدكتور حسن ندير مستشار رئيس الجامعة للتعاون الدولى، ورئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى.
 
 
 

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