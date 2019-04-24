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التعليم: لا صحة لتغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:07 ص
التعليم: لا صحة لتغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين وزارة التربية والتعليم
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير وزارة التربية والتعليم أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، وتحديد مدرستى المعادى وأكتوبر لأداء امتحانات الثانوية العامة بها لهذا العام.

 

تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين، وأن امتحانات الطلاب ستُعقد بمحافظاتهم كالمعتاد، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب المتفوقين وتضليل أولياء الأمور.


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