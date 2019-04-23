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وزيرة الاستثمار: البورصة المصرية ساهمت فى جذب 0.04% من الاستثمارات الأجنبية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:29 ص
وزيرة الاستثمار: البورصة المصرية ساهمت فى جذب 0.04% من الاستثمارات الأجنبية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب ـ هانى الحوتى -تصوير أشرف فوزى
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قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادى العالمى خلال العام الماضى، إلا أن البورصة المصرية كان لها دور فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر بنسبة 0.04%، مؤكدة حرص الحكومة على دعم البورصة ليكون لها دور أكبر فى الاقتصاد ودعم النمو خلال الفترة المقبلة.

 

وأضافت سحر نصر، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر السنوة العاشر لاتحاد البورصات العربية، أن أهمية البورصة ليست لدعم النمو الاقتصادى فقط، ولكن للحوكمة الجيدة والإفصاح للشركات، وهو ما يجعلها على سوق الاستثمار العالمى، فضلا عن دور المرأة فى اتخاذ القرار بمجالس إدارات تلك الشركات.

 

وأشارت الوزيرة، إلى جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار من الناحية التشريعية من خلال تعديلات قانونى سوق المال والشركات، وإصدار قانون الاستثمار، مؤكدة حرص الحكومة على دعم كل الإصلاحات للبورصات العربية.


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