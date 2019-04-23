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الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:34 م
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مسئول فى الشرطة البريطانية: لا نحقق "بإمعان" فى ما يقرب من 60% من الجرائم

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:33 م
مسئول فى الشرطة البريطانية: لا نحقق "بإمعان" فى ما يقرب من 60% من الجرائم إيان هوبكنز رئيس شرطة مانشستر
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "التليجراف"، إن إيان هوبكنز رئيس شرطة مانشستر، اعترف أن الشرطة لا تحقق بالكامل فى ما يصل إلى 60 % من الجرائم، بما فى ذلك الآلاف من السرقات وذلك بسبب نقص الضباط. 
 
وأضاف هوبكنز، الذى يعمل فى إحدى أكبر دوائر الشرطة البريطانية، إن نحو 600 جريمة فى اليوم، مثل سرقات المركبات يتم "تمريرها" ولم يتم متابعتها لأننا "ليس لدينا عدد كاف من الضباط".
 
وقال إن تخفيضات الميزانية، تعنى أن على الضباط تحديد الأولويات بلا رحمة أكثر من أى وقت مضى بعد أن فقدوا حوالى 2000 ضابط فى العقد الماضى مما خفض القوة إلى 6200.
 
ومع ذلك، أكد هوبكنز لراديو بى بي سي مانشستر "إذا كانت حياتك فى خطر، وتعرضت لأذى خطير، سنستمر فى الظهور"، "إذا كان هناك تهديد فورى سنكون هناك وسنكون هناك بأعداد.. ولكن إذا سرقت دراجتك، أو سيارتك ولا يوجد شهود، ولا كاميرات مراقبة مما يعنى عدم وجود فرصة للطب الشرعى، سنقوم بمعاينة ذلك بسرعة كبيرة."

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