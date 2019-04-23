فيديو.. وزير الرى: 2018 الأقل بشكاوى المياه.. ولم نتلق أى شكوى بـ2019

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إنه حرص على حضور المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بقرية إبشادى بمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك لما له من نتائج متميزة على أرض الواقع يجب التعريف بها.

وأوضح عبد العاطى، خلال كلمته، أن هذا المؤتمر يعتبر من أهم المؤتمرات التى نتعرف من خلالها على التجارب الجيدة فى مجال الزراعة والحفاظ على المياه، كما يتم التعرف على دور السيدات فى التوعية ووعى المواطنين فى الحفاظ على نقطة المياه.

وأشار وزير الرى، أن أقل شكاوى فى تاريخ إدارة المياه فى مصر كانت فى العام الماضى، مؤكدا أن العام الحالى لن يكون هناك شكاوى، وذلك نتيجة لسبيبن أساسيين، وهما وعى المستخدمين والجهد الكبير الذى يقوم به قطاع الرى، والذى يعمل من الرابعة فجرا من أجل العمل على الحلول.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بقرية إبشادى بمركز ومدينة الشهداء، والذى حضره اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية والدكتور أحمد كمال نائب وزير التخطيط المؤتمر، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الرى بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الشهداء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وجمع غفير من المزارعين من أصحاب التجارب الرائدة فى الزراعات وترشيد استهلاك المياه.