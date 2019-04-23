الوطنية للانتخابات :الديمقراطية لا توجبها ثورة ولا ترسخها وثيقة ولا تستورد

كتب أيمن رمضان

قال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ،إننا أمام بناء الدولة وترسيخ الديمقراطية، كونها لا توجبها الثورة ولا ترسخها وثيقة ولا تستورد من بلد آخر إنما الديمقراطية توجد بإرادة شعبية نابعة بإيمان بها واقتناع بأنها السبيل الأوحد للمشاركة فى إدارة شئون البلاد والتعبير عن الرأى والقبول بها وبنتائجها، وتابع:"تترسخ الديمقراطية بممارستها".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا ، أن اسمى صور تلك الممارسة هو إبداء الرأى فى الاستفتاءات، قائلا : بمشاركتكم الجادة والفاعلة فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور وإقبالكم المشهود بالديمقراطية أفصحتم عن إيمانكم بالديمقراطية طريقاً ومستقبل وأسلوب حياة واتخاذكم إباها حاكماً وحكم واستعملتم حقكم فى صنع مستقبلكم وأكدتم شعب مصر أنكم وحدكم مصدر السلطات".