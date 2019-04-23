video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 08:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الوطنية للانتخابات :الديمقراطية لا توجبها ثورة ولا ترسخها وثيقة ولا تستورد

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:54 م
الوطنية للانتخابات :الديمقراطية لا توجبها ثورة ولا ترسخها وثيقة ولا تستورد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال المستشار لاشين إبراهيم ،  رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ،إننا أمام بناء الدولة وترسيخ الديمقراطية، كونها لا توجبها الثورة ولا ترسخها وثيقة ولا تستورد من بلد آخر إنما الديمقراطية  توجد بإرادة شعبية نابعة بإيمان بها واقتناع بأنها السبيل الأوحد للمشاركة فى إدارة شئون البلاد والتعبير عن الرأى والقبول بها وبنتائجها، وتابع:"تترسخ الديمقراطية بممارستها".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا ، أن اسمى صور تلك الممارسة هو إبداء الرأى فى الاستفتاءات، قائلا :  بمشاركتكم الجادة والفاعلة فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور وإقبالكم المشهود بالديمقراطية أفصحتم عن إيمانكم بالديمقراطية طريقاً ومستقبل وأسلوب حياة واتخاذكم إباها حاكماً وحكم  واستعملتم حقكم فى صنع مستقبلكم وأكدتم شعب مصر أنكم وحدكم مصدر السلطات".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوطنية للانتخابات لـ"اليوم السابع": إقبال كثيف وزحام أمام لجان الاستفتاء على تعديل الدستور.. لاشين إبراهيم: غرفة عمليات الهيئة لم تتلق شكاوى حتى الآن.. ويؤكد: المصريون حريصون على ممارسة حقهم الدستورى

نتيجة الاستفتاء

نتيجة الاستفتاء 2019

نتيجة الاستفتاء على الدستور

نتائج الاستفتاء علي الدستور

نتائج فرز الاستفتاء

التعديلات الدستورية

الدستور الجديد 2019

الدستور المصري

الاستفتاء على الدستور – الدستور




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة