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السيسى بختام قمة حول السودان: توافقنا على الحاجة العاجلة لمعالجة وضع الخرطوم

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:21 م
السيسى بختام قمة حول السودان: توافقنا على الحاجة العاجلة لمعالجة وضع الخرطوم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة الرؤساء الأفارقة حول الخرطوم
كتب محمد الجالى
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القمة التى عقدت اليوم للشركاء الإقليميين، تأتى فى ظروف دقيقة للسودان الشقيق.
 
وأضاف الرئيس، خلال كلمته بختام القمة، أنه صدر عن القمة بيان يتناول ما تم التوافق حوله، حيث أكد البيان بالغ التقدير لكل الدول المشاركة لتحقيق تطلعات شعب السودان الشقيق.
 
وتابع:عكست مباحثاتنا إرادة سياسية مشتركة نحو العمل الجماعى، وإعادة تأكيد التزامنا بوحدة السودان ودعم استقراره، موضحا أنهم توافقوا علي الحاجة العاجلة لمعالجة الوضع في السودان، وإرساء نظام ديمقراطي شامل، وتعزيز حكم القانون وتحقيق تنمية فعالة، بمساعدة الاتحاد الأفريقى.
 
وأكد الرئيس السيسى، أنه تم التوافق علي منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات، وطالبنا السلطات السودانية بانخراطهم البناء مع الاتحاد الافريقي
 
وأكد المشاركون حرصهم علي دعم جهود السودان في تأمين حدوده، ومنع كل ما من شأنه زعزعة أمن السودان
 

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