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الإثنين، 22 أبريل 2019 01:30 م
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وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان لجان الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:30 م
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان لجان الاستفتاء اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية اليوم يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددا من اللجان الانتخابية بالمحافظة ، حيث بدأ الجولة بتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العينى، وصافح عدد من المواطنين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم وقدم لهم التحية والتقدير  لحرصهم على الحضور والوقوف فى الطوابير لبناء مستقبل بلدهم .
 
كما اطمأن شعراوى من  رئيس اللجنة على سير العملية الانتخابية وعدم وجود أية مشكلات أو معوقات وتوفير كافة التسهيلات لإدلاء أبناء الشعب المصرى بأصواتهم.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل، وتنتهى اليوم.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
 
 
 

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