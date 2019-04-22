صور.. إقبال كبير من المواطنين على لجان الاستفتاء بالقرى فى مطروح

مطروح – حسن مشالى

تشهد لجان القرى بمحافظة مطروح، إقبالا كبيرا لليوم الثالث على التوالى بالتزامن مع إقبال أهالى المدن بشكل متزايد، وتوافد العاملين بالشركات فى المشروعات الكبرى وحقول ومواقع البترول المنتشرة فى صحراء مصر الغربية.

وتسجل قرية رأس الحكمة، شرقى مرسى مطروح، توافدا كبيرا من مختلف الفئات مع تواجد القيادات الشعبية بمحيط اللجان لحث الأهالى على المشاركة، مع توفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين من التجمعات والنجوع التابعة للقرية إلى مقر اللجان.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.















