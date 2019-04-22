video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بريد البحرين يصدر طابعا وبطاقة تذكارية بمناسبة الذكرى الـ20 لازدهار حكم الملك

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:15 ص
بريد البحرين يصدر طابعا وبطاقة تذكارية بمناسبة الذكرى الـ20 لازدهار حكم الملك طابع البحرين
كتبت – هناء أبو العز
إضافة تعليق
تحتفل مملكة البحرين بالذكرى الـ20  لتولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مقاليد الحكم بالبلاد
وأصدر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة كتابا يتضمن مجموعة من الفصول التى ترصد أبرز المحطات التاريخية فى البحرين، بداية من حكم آل خليفة وصولا إلى عهد الملك، إلى جانب استعراض الإنجازات والمبادرات التى يقودها فى المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية، وفى رعاية وشراكة المرأة البحرينية، حتى تبوأت أعلى المناصب.
 
ووفقا لصحيفة أخبار الخليج البحرينية، يشتمل الكتاب على أرقام وإحصائيات توضح مدى الإنجاز الذى تحقق فى المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والسياحية وغيرها، وكذلك ما تشهده البحرين من تطور مستمر فى مجال الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، ورعايته للإبداع الفنى والأدبى والعلمى والإنسانى، وغيرها من المجالات.
 
كما يقوم بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات بإصدار طابع وبطاقة تذكارية، بتصميم يمثل غلاف هذا الكتاب القيم، ويتوافر مغلف إصدار اليوم الأول بطابع واحد مختوم بختم تذكارى بسعر 750 فلسا، وموجود فى جميع فروع بريد البحرين.
   
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

البحرين

الملك حمد

ملك البحرين

اخبار العرب




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة