بريد البحرين يصدر طابعا وبطاقة تذكارية بمناسبة الذكرى الـ20 لازدهار حكم الملك

كتبت – هناء أبو العز

تحتفل مملكة البحرين بالذكرى الـ20 لتولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مقاليد الحكم بالبلاد

وأصدر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة كتابا يتضمن مجموعة من الفصول التى ترصد أبرز المحطات التاريخية فى البحرين، بداية من حكم آل خليفة وصولا إلى عهد الملك، إلى جانب استعراض الإنجازات والمبادرات التى يقودها فى المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية، وفى رعاية وشراكة المرأة البحرينية، حتى تبوأت أعلى المناصب.

ووفقا لصحيفة أخبار الخليج البحرينية، يشتمل الكتاب على أرقام وإحصائيات توضح مدى الإنجاز الذى تحقق فى المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والسياحية وغيرها، وكذلك ما تشهده البحرين من تطور مستمر فى مجال الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، ورعايته للإبداع الفنى والأدبى والعلمى والإنسانى، وغيرها من المجالات.

كما يقوم بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات بإصدار طابع وبطاقة تذكارية، بتصميم يمثل غلاف هذا الكتاب القيم، ويتوافر مغلف إصدار اليوم الأول بطابع واحد مختوم بختم تذكارى بسعر 750 فلسا، وموجود فى جميع فروع بريد البحرين.