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القبض على أمين عهدة بحوزته 35 ألف عبوة شاى مجهولة المصدر بعين شمس

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:06 م
القبض على أمين عهدة بحوزته 35 ألف عبوة شاى مجهولة المصدر بعين شمس سلع مجهولة المصدر_صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على أمين عهدة بحوزته 35 ألف عبوة شاى مجهولة المصدر بعين شمس، وحرر محضر بالواقعة. 
 
ونجح رجال مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط امين عهدة لفرع تابع لإحدى شركات تجارة الجملة  - بدائرة قسم شرطة عين شمس  لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (35,280) ألف عبوة "شاى" غير مطابقة للمواصفات القياسية. 
 
بالفحص الظاهرى تبين احتوائها على نسبة كبيرة من الشوائب وتغير ملحوظ فى الرائحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 
 

 


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