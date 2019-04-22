تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على أمين عهدة بحوزته 35 ألف عبوة شاى مجهولة المصدر بعين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح رجال مباحث التموين بالقاهرة، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط امين عهدة لفرع تابع لإحدى شركات تجارة الجملة - بدائرة قسم شرطة عين شمس لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (35,280) ألف عبوة "شاى" غير مطابقة للمواصفات القياسية.

بالفحص الظاهرى تبين احتوائها على نسبة كبيرة من الشوائب وتغير ملحوظ فى الرائحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.