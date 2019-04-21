صور .. جولة لوزير التموين فى لجان الاستفتاء بمسقط رأسه بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

حرص الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، على القيام بجولة تفقدية بلجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمسقط رأسه بمركز أبو كبير بالشرقية.

ووصل الوزير إلى مقر مجلس المدينة حيث اللجنة الفرعية ، ثم توجه إلى لجان قرى الاحراز و الحصوة و أولاد موسى وأبو ياسين وعدد من لجان المدينة .

وأطمن مصيلحى على الحالة الأمنية والتيسيرات المقدمة للمواطنين، وقام بمصافحة عدد من الناخبين بمحيط اللجان، مشيداً بالدور العظيم الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن الوطن وإستقراره .

وإلتقاط صور تذكارية مع الناخبين أمام لجان الإستفتاء مقدماً لهم الشكر والتقدير لإصرارهم على النزول والتوجه للجان الإستفتاء والمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية لإستكمال مسيرة البناء .

وقال الدكتور علي مصيلحي، إن اليوم يسجل الناخبون ملحمة في حب الوطن لتوافدهم على اللجان منذ الصباح الباكر، ليؤكد حرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية لنثبت للعالم أن شعب مصر لديه من الحرية والديموقراطية فى أن يقرر مصيره ويكتب دستوره .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.