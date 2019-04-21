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بقميص علم مصر.. مصرى يدلى بصوته بالاستفتاء على تعديل الدستور فى جدة

الأحد، 21 أبريل 2019 02:51 م
بقميص علم مصر.. مصرى يدلى بصوته بالاستفتاء على تعديل الدستور فى جدة مواطن يرتدى قميص علم مصر
كتب محمد تهامى زكى
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مرتديان قميصا يحمل شعار العلم المصرى بألوانه الأحمر والأبيض والأسود، حرص مواطنان مصريان على الإدلاء بصوتيهما بالاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل القنصلية المصرية فى جدة بالسعودية.

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وشهدت القنصلية بجدة توافدا كثيفا من المصريين فى الخارج للإدلاء بصوتهم فى أجواء احتفالية رائعة لمساهماتهم فى استكمال بناء مسيرة البناء والتنمية والنهوض بمصر.

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

                                              

 


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