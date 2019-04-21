البابا تواضروس يترأس قداس أحد السعف بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

كتب ــ سارة علام

ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، قداس أحد الشعانين المعروف باسم أحد السعف بدير الانبا بيشوي بوادى النطرون.

أحد الشعانين المعروف باسم أحد السعف وهو أول أيام أسبوع الآلام، ويمثل ذكرى دخول المسيح أورشليم، وسمى بأحد الشعانين لأن كلمة "شعانين" هى تحريف للكلمة العبرية "أوشعنا" أو خلصنا حيث استقبل أهالى بيت المقدس المسيح بالهتاف "خلصنا خلصنا" انتظارًا منهم للخلاص من الحكم الرومانى الذى عذب وقتل آلاف الشهداء.

ترجع دلالة استخدام السعف إلى أن أهالى المدينة المقدسة استقبلوا المسيح حاملين السعف وجريد النخل الأخضر فى أيديهم، واستخدم مسيحيو أورشليم السعف لعدة أسباب أهمها، أن النخل يعيش سنوات طويلة ويرمز للخلود ويعطى لونه الأخضر إيحاء بالسلام، وتستخدمه الكنائس وعموم الأقباط فى هذا اليوم لإحياء ذكرى دخول المسيح بيت المقدس.

تصلى الكنائس الأرثوذكسية طقس أحد الشعانين، بالقداس العادى وتستخدم اللحن "الفرايحى" ثم ترفع صلوات البخور باكر مع ما يعرف بدورة الصليب، وفى نهاية القداس يصلى طقس التجنيز العام، أحد طقوس أسبوع الآلام. فى أسبوع الآلام فإن الكنائس لا تصلى على المتوفين بالصلوات المعتادة باقى العام ولكنها تصلى بصلوات "أسبوع البصخة المقدسة" ليوجه الجميع مشاعرهم نحو آلام المسيح فى هذا الأسبوع. فيما يفترش باعة سعف النخيل ساحات الكنائس ومحيطها، ويتفنن الأقباط فى صناعة أشكال مختلفة من سعف النخيل مثل الخواتم والقلادات والصلبان.



