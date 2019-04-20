وزيرة الهجرة: الاستفتاء احتفالية وطنية بتلاحم المصريين فى الداخل والخارج ..فيديو

كتب محمد رضا

حرصت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على توجيه رسالة جديدة للمصريين فى الداخل والخارج لتحفيزهم على المشاركة باستفتاء التعديلات الدستورية، الذى يجرى فى الخارج خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، وفى الداخل على مدار أيام 20 و21 و22 أبريل.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، رسالتها للشعب المصرى فى الداخل والخارج، عبر كلمة مصورة عقبل إدلائها بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث قالت "أديت دورى وواجبى زى ما حضراتكم قومتم امبارح بتلبية النداء وبالمشاركة فى هذا الاستفتاء المهم، وبالتأكيد هنتابعكم النهاردة، غرفة عمليات وزارة الهجرة مازالت مستمرة، هخلص هنا لجنتى الانتخابية وهطلع على الغرفة لمتابعة كل فيديوهاتكم وصوركم واستفساراتكم".

وأضافت وزيرة الهجرة "فريق العمل فى وزارة الهجرة من 9 الصبح النهاردة ومستمر معاكم، الولايات المتحدة وكندا هنستمر معاكم بعد الرابعة مساء، وهنستمر مع أستراليا ونيوزيلندا من الساعة العاشرة مساء، وإن شاء الله يبقى احتفالية وطنية النهاردة ليها مذاق خاص لأن الشعب المصرى فى الداخل والخارج بيتلاحموا مع بعض، ولأول مرة يحصل إن الداخل والخارج يدلوا بأصواتهم ويكونوا مشاركين فى مستقبل الوطن فى نفس الوقت".

وتابعت "بقول لكل المصريين المتواجدين فى كل بقاع العالم، إن غرفة عمليات وزارة الهجرة بدأت العمل منذ مساء أول أمس لمتابعة المصريين وتلبية نداء بلدهم من نيوزيلندا وأستراليا، واستمر العمل لصباح أمس مع الدول العربية والدول الأوروبية، بالتأكيد هذه الصورة المضيئة للمصرى فى الخارج إن هو يشارك فى مستقبل بلده بتبقى رسالة قوية مش بس للمصرى فى الداخل ولكن أيضًا رسالة للسلطات المضيفة فى الدول اللى هما عايشين على أرضها".

يذكر أن وزيرة الهجرة أكدت فى وقت سابق اليوم السبت أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى، وحق كفله الدستور لكل مواطن مصرى، وينبغى الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لمصر.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنها اليوم قامت بدورها وواجبها الوطنى وأدلت بصوتها فى الاستفتاء، مشيرة إلى أن اليوم عرس حقيقى يتشارك المصريين فيه بالداخل والخارج فى نفس الوقت، فيما قدمت الوزيرة تحية شكر لكل الجاليات المصرية وكل رموز الاتحادات بالخارج التى ساعدت وقدمت الجهد لتسهيل عملية التصويت فى الاستفتاء، إضافة إلى القنصليات والسفارات التى قامت بدور كبير والهيئة الوطنية للانتخابات التى تتابع معنا على مدار الساعة وتقود بامتياز عملية التصويت فى الداخل والخارج.