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صور.. رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحلة ومدير أمن الغربية يتفقدان لجان الاستفتاء

السبت، 20 أبريل 2019 06:30 م
صور.. رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحلة ومدير أمن الغربية يتفقدان لجان الاستفتاء رئيس العامة للانتخابات بالمحلة ومدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل
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تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، يرافقه المستشار أحمد الشافعى رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمركز المحلة، عددا من اللجان الانتخابية بقرى مركز المحلة، رافقهما العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة.

 

كما تفقدا اللجان بقريتى صفط تراب وبلقينا، وتابع مدير الأمن خدمات تأمين اللجان وشدد على اليقظة أثناء الخدمة، ومنع وقوف السيارات بالقرب من اللجان، كما شدد على مساعدة كبار السن فى الدخول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

 

فى ذات السياق اطمئن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمركز المحلة، على سير العملية الانتخابية، من المستشارين ورؤساء اللجان الفرعية، وسير العمل باللجان، وعما إذا كانت هناك معوقات من عدمه.

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

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