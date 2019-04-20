صور.. رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا يدلى بصوتة بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

أدلى وليد عطية، رئيس الجالية المصرية بأوكرنيا، بصوته الانتخابى بمقر اللجنة كمشيش بمركز تلا محافظة المنوفية، وذلك فى أول أيام التصويت على الاستفتاء.

جاء ذلك مع بدء عملية التصويت على التعديلات الدستورية فى مصر، ومع إشراقة الساعات الأولى للتصويت وفتح باب لجان الاقتراع ، توجه الدكتور وليد عطية رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا بصحبة المهندس نبيل الهادى امين لجنة الشؤون الادارية بحزب مصر 2000 .

وأعرب عطية، عن سعادته فى المشاركة الانتخابية وسير العملية بشكل محمود وتأمين جيد، داعيا جميع المواطنين للمشاركة والنزول للادلاء بأصواتهم، كما بعث بالشكر والتحية والتقدير لكل جنود مصر فى الداخل من شرطة وجيش عظيم .

وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى .

وكانت الهيئة الوطنية للإنتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.