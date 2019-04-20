صور.. الفنان أحمد شيبة يدلى بصوته فى الاستفتاء بلجنته غرب الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أدلى الفنان أحمد شيبة بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة بمنطقة القبارى التابعة لحى غرب الإسكندرية وسط احتشاد عدد كبير من المواطنين. فيما شهدت منطقة نجع العرب غرب الإسكندرية تجمعات كبيرة للسيدات للإقبال على الاستفتاء.

من جهة أخرى، شهد شرق الإسكندرية إقبالا كبيرا من الناخبين ووجه اللواء عادل سلامة رئيس حى ثان المنتزه، شرق الإسكندرية ممثلى إدارات الحى المختلفة بمتابعة لجان الاستفتاء، لرصد عملية الاقتراع وتذليل العقبات.

وشهدت لجان الاقتراع بالمنتزه ثان إقبالا متوسطا فى الساعات الأولى من اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتم متابعة اللجان بمناطق طوسون وأبى قير والطابية.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.