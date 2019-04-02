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7 قتلى فى اشتباكات ببوركينافاسو بالقرب من الحدود مع مالى

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:29 ص
7 قتلى فى اشتباكات ببوركينافاسو بالقرب من الحدود مع مالى قوات بوركينافاسو ـ صورة أرشيفية
واجادوجو (أ ش أ)
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قتل 7 أشخاص بينهم 3 من قبيلة فولانى فى اشتباكات ببوركينافاسو بالقرب من الحدود مع مالى.

وقال حاكم ولاية الساحل بيجيو يودا - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، إن مسلحين هاجموا قرية "هاماكان" الواقعة على بعد 7 كيلومترات من "أربيندا" واغتالوا شيخها ونجله وابن عمه، كما قتل رابع فى قرية مجاورة.. مضيفا أنه تم التعرف على 4 يشتبه فى أنهم من منفذى الهجوم، وقد وصلت عناصر من قوات الدفاع والأمن البوركينى مكان الحادث ونظمت دوريات لحماية السكان.

يذكر أن هذه الهجمات تأتى أسبوعا بعد الهجوم على قرية "أوجوساجو" بمالى ومقتل 160 من قبيلة فولانى وتتحدث الحكومة فى بوركينافاسو عن مقتل 48 منهم منذ يناير 2019، فيما تتحدث منظمات عن مقتل أكثر 200 شخص فى مناطق مختلفة من البلاد.

 


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