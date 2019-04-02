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فيديو.. المرور يرصد السرعات الجنونية للسيارات أعلى كوبرى أكتوبر

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:11 م
فيديو.. المرور يرصد السرعات الجنونية للسيارات أعلى كوبرى أكتوبر حملات رادار على كوبرى أكتوبر
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من انتشار حملات الرادار أعلى كوبرى أكتوبر للعمل على منع تكرار الحوادث المرورية والحد من نزيف الدماء الناتجة عن الحوادث بسبب السرعات الجنونية التى يقوم بها سائقى السيارات سواء الملاكى أو الأجرة.

وألزمت إدارة المرور سائقى السيارات بسرعة 60كم/ س كحد أقصى، فيما عدا ثلاثة قطاعات تمثل منحنيات خطرة لا يسمح تخطيها بأكثر من 40 كم/س، وهى أعلى مناطق عرب المحمدى والوصلة المعلقة وأعلى مهمشة وسط تمركز الخدمات وأوناش المرور أعلى الطريق.


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