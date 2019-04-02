جنايات سوهاج تحيل أوراق 3 أشقاء متهمين بقتل مزارع للمفتى

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 3 أشقاء إلى فضيلة المفتى وهم "عمر.ه.ح" وشقيقيه هشام وعبد النبى، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر يونيو للنطق بالحكم لاتهامهم بقتل مزارع بدائرة مركز المنشأة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر 2018 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من ( أ. أ 65 سنة ) صاحب محل بمقتل نجله ( ك. أ ) بعد إصابته بطلقات نارية بالجسم وتم نقله للمستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء بسبب خلافات سابقة بينهم وبين المجنى عليه على ملكية محل حيث ترصدوا له فى إحدى الطرق وأطلقوا عليه الأعيرة النارية من بنادق الية كانت بحوزتهم مما نتج عنه إصابته والتى أودت بحياته وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.