صور.. توافد المصريين للتصويت على التعديلات الدستورية فى هولندا

كتب محمد رضا

توافد أبناء الجالية المصرية، فى هولندا، على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، والمستمرة للمصريين فى الخارج على مدار أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، داخل سفارات وقنصليات مصر بمختلف المدن والعواصم حول العالم.

وحرص أبناء الجالية المصرية فى هولندا، على التقاط الصور التذكارية أمام مقر السفارة حاملين أعلام مصر، وداخل لجنة الانتخاب بجوار الصندوق الانتخابى أثناء الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الوطنى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.



المصريون فى هولندا يحتفون باستفتاء التعديلات الدستورية



صور تذكارية للمصريين فى هولندا أمام مقر السفارة

يذكر أن أبناء الجاليات المصرية يتوافدون فى مختلف مدن وعواصم العالم، بكثافة على مقرات السفارات والقنصليات للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستوريه، حيث احتشد المصريون بطوابير الاستفتاء فى مشهد يسطر أسمى معانى الوفاء والوطنية لبلدهم، حيث حرصت الجاليات المصرية فى الخارج على ممارسة حقهم الدستورى الذى يعد استحقاقًا وطنيًا هامًا يساهم فى رسم خارطة البناء والمستقبل.

وبرزت كثير من الحالات بين الناخبين فى مقرات السفارات والقنصليات التى حرصت على الإدلاء بأصواتهم فى تحدى كبير، فمن بين الناخبين بالكويت ظهر رجل قعيد يتنقل باستخدام كرسى متحرك، إلا أنه أصر على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء، كما جاء بين الناخبين فى سفارة مصر بأثينا، رجل مسن يبلغ عمر 90 عامًا، ورغم عمره المتقدم، إلا أن هذا لم يمنعه من المشاركة فى هذا الاستحقاق الوطنى الهام، كذلك رافق الأطفال أسرهم فى أجواء احتفاليهم صحبتهم جميعًا فى أروقة السفارات.



سيدة مصرية تدلى بصوتها فى الاستفتاء بالسفارة بهولندا

أسرة مصرية تحتفل باستفتاء التعديلات الدستورية أمام السفارة فى هولندا



توافد المصريين على السفارة فى هولندا

ويذكر أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تتابع عملية الاستفتاء داخل سفارات وقنصليات مصر فى عواصم ومدن العالم، من داخل غرفة عمليات وزارة الهجرة، حيث تجرى المتابعة داخل الوزارة على قدم وساق لعمليات التوافد الكبيرة للمصريين على مقرات اللجان خارج مصر للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

جاءت عملية متابعة الأعمال داخل وزارة الهجرة، عبر بث مباشر ظهرت فيه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة، وهى تجلس على رأس طاولة فريق عمل الغرفة لمتابعة التطورات أول بأول، وكان هذا بعدما أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن استعداد السفيرة نبيلة مكرم، للظهور فى بث مباشر من داخل غرفة عمليات وزارة الهجرة، حيث تجرى متابعة عمليات استفتاء المصريين فى الخارج على التعديلات الدستورية، وذلك فى أول يوم لإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم فى مقرات السفارات والقنصليات المصرية بمختلف أنحاء العالم.

ويدلى المصريين فى الخارج بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستوريه خارج البلاد خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى، فيما يدلى المصريين داخل البلاد بأصواتهم فى أيام 20 و21 و22 أبريل.



ناخب يدلي بصوته فى الاستفتاء بسفارة مصر بهولندا



المصريون يستكملون فرحتهم باستفتاء الدستور بالصور أمام السفارة فى هولندا



أسرة مصرية فى هولندا تحتفل باستفتاء الدستور



مراقبة على لجنة انتخابية فى هولندا



أب يرافق ابنته للاستفتاء على الدستور



ناخب يضع ورقة الاستفتاء داخل الصندوق



لجنة الاستفتاء فى السفارة المصرية بهولندا



إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية بسفارة مصر فى هولندا