صور.. المصريون بالنرويج يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب محمود راغب

حرص المصريون في النرويج على المشاركة بقوة في التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث توافدوا على لجان الاستفتاء رافعين أعلام مصر.

وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.