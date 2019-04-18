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السنغال تعطى الضوء الأخضر لإلغاء منصب رئيس الوزراء فى البلاد

الخميس، 18 أبريل 2019 11:49 ص
السنغال تعطى الضوء الأخضر لإلغاء منصب رئيس الوزراء فى البلاد ماكى سال
داكار (أ ش أ)
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وافقت حكومة السنغال على إلغاء منصب رئيس الوزراء، وذلك فى أول مبادرة للرئيس السنغالى "ماكى سال" خلال ولايته الثانية.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس، أن هذا الإعلان جاء "مفاجئا" لأنه لم يكن ضمن الوعود الانتخابية التى قطعها سال خلال حملته، والمقرر إرسال هذا القانون سريعا إلى البرلمان للمصادقة عليه، حيث يتمتع الحزب الرئاسى بالأغلبية.

وقال رئيس الوزراء محمد بن عبدالله ديون-عندما أعلن الرئيس "سال" عن خطته لإلغاء منصب رئيس الوزراء- إن الهدف من ذلك خفض الاختناقات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطنين؛ لتسريع الإصلاحات "الاقتصادية" حتى يكون لها تأثيرا أكبر.

وكان قد أعيد انتخاب سال بشكل مريح فى فبراير الماضى، وأعلن عن مبادرته هذه بداية الشهر الجاري، مطالبا من رئيس الوزراء ديون إلغاء وظيفته.

يذكر أن "سال" الذى يحكم البلاد منذ عام 2012، حصد 58% من الأصوات الشعبية فى الانتخابات الأخيرة.

 


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السنغال تلغى منصب رئيس الوزراء

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