البعثة المصرية بقطر: التصويت على الاستفتاء ببطاقة الرقم القومى حتى ولو لم تكن سارية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ناشدت البعثة المصرية فى قطر، الجالية المصرية بإحضار أصل بطاقة الرقم القومى أو أصل جواز السفر المميكن سارى الصلاحية أثناء الإدلاء بأصواتهم بمقر البعثة فى مجمع السفارات.

وكتب مكتب رعاية المصالح المصرية على صفحته الرسمية على فيس بوك، يدعو المصريين المقيمين بدولة قطر بالإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور أيام الجمعة والسبت وألأحد 19 و20 و21 أبريل 2019 من الساعة 9 صباحا وإلى الساعة 9 مقر البعثة.

وقالت إنه بناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فأن لكل مواطن يوجد خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته على تعديل بعض مواد الدستور 2014 طالما يحمل أصل بطاقة رقم قومى حتى ولو لم تكن سارية- أو جواز السفر سارى الصلاحية الثابت به الرقم القومى المميكن.