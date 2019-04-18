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أسعار الذهب اليوم الخميس 18-4-2019 فى مصر

الخميس، 18 أبريل 2019 12:58 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 18-4-2019 فى مصر الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 18 أبريل ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 617 جنيها للجرام فى سوق الصاغة.

 

وتراجعت أسعار الذهب أمس، نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بشكل ملحوظ حيث انخفضت الأوقية من 1286 دولار إلى 1274 دولار فى تعاملات اليوم الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

 

عيار 24 سجل اليوم 705 جنيهات للجرام

 

عيار 21 سجل اليوم 617 جنيها للجرام

 

عيار 18 سجل اليوم 528 جنيها للجرام

 

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 4936 جنيها

 

أوقية الذهب 1274 دولار .

 

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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