أسعار الذهب اليوم الخميس 18-4-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 18 أبريل ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 617 جنيها للجرام فى سوق الصاغة.

وتراجعت أسعار الذهب أمس، نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بشكل ملحوظ حيث انخفضت الأوقية من 1286 دولار إلى 1274 دولار فى تعاملات اليوم الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 سجل اليوم 705 جنيهات للجرام

عيار 21 سجل اليوم 617 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 528 جنيها للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 4936 جنيها

أوقية الذهب 1274 دولار .

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.