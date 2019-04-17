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صور.. وكيل تموين الأقصر ورئيس مدينة البياضية يفتتحان معرض "أهلا رمضان"

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:58 ص
صور.. وكيل تموين الأقصر ورئيس مدينة البياضية يفتتحان معرض "أهلا رمضان" وكيل تموين الأقصر يفتتح معرض أهلا رمضان
الأقصر – أحمد مرعى
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افتتح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، معرض "أهلا رمضان" بمركز البياضية شمال محافظة الأقصر، وذلك بحضور وكيل أول وزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن معرض "أهلاً رمضان" يهدف إلى توفير كل السلع الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية من لحوم ودواجن وأسماك وغيره، بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق بهدف السيطرة على الأسعار.

وأضاف صلاح، أنه تم التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى بمحافظة الأقصر، لعمل عروض على السلع الغذائية داخل محلاتهم بأسعار مخفضة، بما لا يقل عن 20%، وتم التنسيق مع فروع الشركة المصرية 2000 لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك "سكر – أرز – شاى- زيوت- دقيق فاخر- مسلى صناعى" بالإضافة إلى الأرصدة الموجودة حاليا بالفروع.

 

معرض اهلا رمضان بالبياضية (1)
 
 
 
معرض اهلا رمضان بالبياضية (2)
 

 

معرض اهلا رمضان بالبياضية (3)
 

 

معرض اهلا رمضان بالبياضية (4)
 

 

معرض اهلا رمضان بالبياضية (5)
 

 


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