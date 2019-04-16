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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:25 م
خالد صلاح
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وول ستريت تفتح مرتفعة بعد نتائج أعمال إيجابية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:55 م
وول ستريت تفتح مرتفعة بعد نتائج أعمال إيجابية الاسهم الأوروبية
(رويترز)
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فتحت الأسهم الأمريكية، على ارتفاع، اليوم، الثلاثاء، دافعة المؤشر ستاندرد آند بورز 500، إلى مستوى يبعد أقل من واحد بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد نتائج أعمال تفوق التوقعات لشركتى الرعاية الصحية العملاقتين يونايتد هيلث وجونسون آند جونسون.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعى، 97.42 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة، إلى 26482.19 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 6.68 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 2912.26 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 24.56 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 8000.57 نقطة.


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