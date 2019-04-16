وزير الإسكان يتوجه لمدينة العرب الجديدة لتفقد عدد من المشروعات بالمدينة

كتب- أحمد حسن

يتوجه بعد قليل، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمدينة برج العرب الجديدة، ليتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة.

وكان المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، قال إنه تم وضع خطة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى والصناعى المعالجة، فى أعمال الرى والزراعة بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك فى إطار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة وترشيد استهلاك المياه، وتنفيذا لسياسة الدولة فى هذا القطاع‪.

وأوضح أن خطة ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى والصناعى المعالجة، تقوم على 3 محاور رئيسية، وهى، تأهيل ورفع كفاءة وتوسعة محطة الصرف الصناعى بنظام برك الأكسدة، واستكمال منظومة فصل الصرف الصناعى عن الصرف الآدمى، وإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحى ومحطات الرفع الخاصة بها وشبكات الرى لربط المحطة بالمسطحات الخضراء داخل المدينة، واستخدام نباتات ذات استهلاك قليل للمياه (مثل الصبار) وتقليل استخدام النباتات التى تحتاج لكميات كبيرة من المياه (مثل النجيل)‪.

وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ تلك المحاور، حيث إنه جارٍ تنفيذ مشروع أعمال تأهيل وتوسعة ورفع كفاءة محطة الصرف الصناعى بنظام برك الأكسدة، وتحويلها إلى صرف صناعى فقط، بقيمة 425 مليون جنيه، لاستيعاب جميع التصرفات الصناعية بالمدينة، والقادمة من 12 منطقة صناعية تعمل بالمدينة بمساحة 3300 فدان، وتضم جميع الصناعات لمختلف الأنشطة (خفيفة – متوسطة – ثقيلة)، بخلاف مساحة 2700 فدان، جارٍ تخطيطها لإضافتها للمناطق الصناعية، موضحا أنه من المقرر استكمال المرحلة الأولى من المشروع فى نهاية ديسمبر 2019، بطاقة تصميمية 46 ألف م3/يوم.

والانتهاء من المرحلة الثانية فى نهاية ديسمبر 2020، لتصل الطاقة التصميمية للمحطة إلى 100 ألف م3/يوم، وتم طرح أعمال التوسعات لمحطة الرفع (ج) بتكلفة 200 مليون جنيه، وتخصيصها لاستقبال الصرف الصناعى فقط، وكذلك تخصيص محطة الرفع (أ) لاستقبال التصرفات الصناعية ومنها الى محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة الجارى تأهيلها حاليا، ليصل إجمالى التكلفة المتوقعة لفصل الصرف الصناعى عن الصرف الآدمى لحوالى 625 مليون جنيه، وبالتوازى مع ذلك تم التنسيق مع الشركات المتخصصة لاستخدام المياه المُنتجة من محطة الصرف الصناعى، فى زراعة الأشجار المنتجة للأخشاب المستخدمة فى صناعة الأثاث، وذلك للأراضى المخصصة لهذا النشاط بالمنطقة المحيطة بالمحطة‪.