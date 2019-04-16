ملكة بريطانيا تعرب عن حزنها إزاء حريق كاتدرائية نوتردام الفرنسية

لندن(أ ش أ)

أعربت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن حزنها العميق إزاء الحريق الذى اندلع فى كاتدرائية "نوتردام" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الملكة إليزابيث - فى رسالة بعثتها إلى الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون" ونقلتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الثلاثاء، إنها والأمير فيليب شعرا بحزن عميق عند مشاهدة صور الحريق الذى اندلع فى كاتدرائية "نوتردام"، معربة عن إعجابها بأفراد الطوارئ الذين خاطروا بأرواحهم من أجل إنقاذ هذا النصب التذكارى الوطنى الهام، مضيفة أن أفكارها وصلواتها مع جميع الأشخاص فى فرنسا خلال هذه الأوقات العصيبة.

وكان حريق هائل قد اندلع أمس الاثنين، فى كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة الفرنسية، مما أسفر عن دمار أحد أشهر معالم المدينة وامتد الحريق إلى سطح الكاتدرائية التى تعود للعصور الوسطى، وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذى انهار إثر ذلك.