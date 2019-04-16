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سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 16-4-2019

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:05 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 16-4-2019 اليورو - صورة أرشيفية
كتبت- أمنية جلال
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-4-2019، بالغا 19.42جنيه للشراء، و 19.59جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

 

فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.51 جنيه للشراء

 19.66 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.48 جنيه للشراء

19.63 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.48 جنيه للشراء

19.63 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.42 جنيه للشراء

19.73 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.49 جنيه للشراء

19.64 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.53 جنيه للشراء

19.66 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.48 جنيه للشراء

19.65 جنيه للبيع

 


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