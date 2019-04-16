حزب دينى متطرف يطالب بوزارة العدل للمشاركة فى حكومة نتنياهو الجديدة

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو يجرى مفاوضات مع كل الأحزاب الائتلافية لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، إلا أن الأحزاب الدينية المتطرفة تطمع فى الحصول على بعض الحقائب السيادية.

وقالت الإذاعة، إن حزب "يهوديت هتوراة" طالب من نتنياهو منح حقيبة العدل لليهودى المتطرف الحاخام ياريف لفيان للمشاركة فى الائتلاف الحكومى.

وأشارت الإذاعة إلى أن نتنياهو متمسك بالحقيبة الوزارية إلى جانب عدة وزارات أخرى، من بينها وزارة الأمن الداخلى ووزارة الإعلام لتكون بحوزة الليكود إلى جانب وزارة سيادية أخرى هى الخارجية والدفاع.

تجدر الإشارة إلى أن أفيجدور ليبرمان طلب من نتنياهو وزارة الدفاع للمشاركة بالائتلاف إلا أنه اعترض، لكون ليبرمان كان سببا فى انهيار الائتلاف الحكومى عندما تقدم باستقالته فى ديسمبر الماضى.