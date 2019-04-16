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تأجيل انتخابات صيادلة أسيوط بسبب انسحاب الموظفين من إدارة عملية الاقتراع

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:31 م
تأجيل انتخابات صيادلة أسيوط بسبب انسحاب الموظفين من إدارة عملية الاقتراع الدكتور أشرف فرغلي بكر المشرف على الانتخابات
أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بأسيوط، تأجيل الانتخابات اليوم، بسبب انسحاب موظفى الغرفة التجارية من إدارة عملية الاقتراع .
 
كان عدد من موظفى حى غرب أسيوط، المقرر إدارتهم لعملية انتخابات الصيادلة بأسيوط، لم يحضروا صباح اليوم إلى مقر الإنتخابات، مما دعى اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى الاستعانة بـ4 موظفين من الغرفة التجارية، للبدء فى الانتخابات، ولكن فوجئ الصيادلة قبيل عملية التصويت، بانسحاب موظفى الغرفة التجارية، مما ساد حالة من الغضب بين الصيادلة بسبب .
 
وقال الدكتور أشرف فرغلى بكر المشرف على الانتخابات، إن قرار إلغاء الانتخابات جاء بعد تخلف موظفى حى غرب أسيوط عن الحضور، وانسحاب موظفى الغرفة التجارية من إدارة عملية الاقتراع، مما تسبب فى عدم وجود موظفين لإدارة الانتخابات، لافتا إلى أنه سوف يتم تحديد موعد آخر من قبل اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة .
 
الجدير بالذكر، إن الانتخابات تجرى في النقابة الفرعية للصيادلة بأسيوط، لاختيار نقيب فرعي و6 أعضاء بمجلس النقابة بأسيوط، من بين 31 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد، و يتنافس مرشحين علي مقعد النقيب، هما "الدكتور علاء عرفات خليفة محمد"، و "الدكتور سميح صادق عبدالله عبدالثالوث".
 
فيما يتنافس على مقاعد العضوية فوق السن، 11صيدليًا هم: "محمد عبدالله حسين" و "وليد مكرم ادولف"، و "عماد الدين سمير رمضان"، و "هايدى صبحى شاكر"، و "محمد كمال عبد الحافظ محمد"، و "رشا نعيم لوقا بقطر"، و "ميخائيل القس جبرائيل حبيب"، و "احمد حلمى ثابت مهران"، و "مقار داود هلال"، و "هيثم عبدالسلام احمد همام"، و" مصطفى ماهر عبد ربه".
 
وفي العضوية تحت السن ترشح 18 صيدليًا، هم: "رواء محمد مرعى عبدالمالك"، و "احمد محمد قاسم"، و "ياسر احمد علي يونس"، و "نهى محمد عوض حسن"، "محمد مفتى عبدالكريم عبدالمجيد"، و "نيرمين سيد علي سيد"، و "همام حمدى نصر عبد الوهاب"، و "رحاب محمد ناجى"، "احمد طارق محمد امين"، و "ايهاب رأفت بطرس سليمان"، و "مصطفى على محمد مصطفى"، و "وجدى فتحى وسيلى مجلع"، و "مروة مصطفى سيد صالح"، و "كيرلس هانى عبد العزيز مرقس"، "ديفيد سامى أنور غالي"، و "احمد بهاء الدين محمد زكى"، "ماركو حليم حلمى حكيم".
 
 
 
 

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