video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بعد وضع الخطة التنفيذية..

القومي للطفولة واليونيسف يطلقا مبادرة "دوّي" في 4 محافظات بصعيدمصر

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:48 م
القومي للطفولة واليونيسف يطلقا مبادرة "دوّي" في 4 محافظات بصعيدمصر المجلس القومى للطفوله
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلنت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، استهداف أربع محافظات تشمل أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، كمنوذج لبدء تنفيذ الزيارات الميدانية، ونشر رسائل تمكين البنات الأطفال من خلال دليل للمعرفة الرقمية.

يأتى ذلك بعد وضع الخطة التنفيذية لمبادرة "دوّي" التى أطلقها المجلس القومى للأمومة والطفولة، منذ فترة وجيزة، بالتعاون مع يونيسف مصر، والتى تهدف إلى تمكين الفتيات الأطفال من خلال دعم حقوقهن وتقليل الفجوة النوعية والوصول إلى تحسين وضعهن بشكل ملموس فى ظل وجود بعض التحديات التى تؤثر عليهن فى مجالات الصحة الإنجابية والأداء الاقتصادى والتمكين بوجه عام.

وأشارت عزة العشماوى، إلى أن المجلس نفذ على مدار الثلاثة أيام الماضية ورشة عمل بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية ACDA بأسيوط، استهدفت تدريب مجموعة من الفتيات والفتيان بهدف تعزيز فرص الحصول على المهارات الحياتية من أجل الإدماج الاجتماعى للأطفال خاصة البنات، حيث تم تدريبهن على كيفية العثور على فرص أفضل للعمل والتعلم، وكيفية التفكير النقدى والقدرة على تطوير حلول إبداعية، وكيفية تنمية مهارات التواصل والحوار على المستويين الواقعى والافتراضى "الإنترنت"، كما تم تدريبهن على كيفية الوصول إلى المعلومات الصحيحة والتحقق من مصداقيتها ومصادرها

ولفتت الدكتور عزة العشماوى، إلى أنه سيتم إتاحة هذه المجموعة من التدريبات عبر صفحة "دوّي" على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والذى يرتكز على مشاركة الفتيان والفتيات على قدم المساواة فى المجتمع الرقمي؛ لتعزيز قيادة الفتاة والتمكين الاجتماعى والحماية.

وأكدت رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة قام بدور ريادى فى التنسيق بين الأطراف المعنية من الوزارات المختلفة والمجلس القومى للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني؛ للخروج بخطة عمل تشاركية للمبادرة القومية "دوّي"، تكون بمثابة المحرك الرئيسى للتغيير من أجل ضمان مستقبل أكثر إنصافاً للفتيان والفتيات على حد سواء، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القومى للأمومة والطفولة: تطوير خدمات خط نجدة الطفل وإتاحتها بالمجان

الصحة

الطفولة

المجلس القومي للطفول




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة