وزيرة الصحة: فحصنا 48.4 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 17 مليون و378 الف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الماضى وحتى ظهر اليوم الأثنين.



وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى ان إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 48 مليون و 362 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة مستمرة فى مسح المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.





ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا، بتردد 3 مليون و 520 الاف مواطناً، تليها محافظة الشرقية بتردد 3 مليون و 516 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة 3 مليون و913 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 2 مليون و 548 الف مواطن، ثم المنيا 2 مليون و 288 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد مليون و 474 ألف مواطن ، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 155 ألفًا و 143 مواطنًا.





وأوضح" مجاهد" أنه تم الإنتهاء من مسح 2 مليون و880 الف طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.



الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.





