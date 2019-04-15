غرفة التطوير العقارى :عدم قدرة المصريين على إثبات الدخل أبرز تحديات التمويل

كتب أحمد حسن

قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن التمويل العقارى ، يمثل الحل الأمثل لمواجهة كافة التحديات التى تواجه الشركات العقارية ، مؤكدا خلال كلمته بالمؤتمر الدولى للعقار، على ضرورة أن تعمل الحكومة على سرعة اتاحة التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء.

وقال شكرى ، أن هناك مشكلة رئيسية داخل القطاع العقارى تتمثل في عدم قدرة المصريين علي إثبات الدخل الخاص بهم عند الإقدام علي الحصول علي تمويل عقارى ، مشددا على ضرورة منح التمويل العقاري للمطورين العقاري لتمويل الوحدات تحت الإنشاء ، حتي يخف الضغط التمويلي علي شركات الاستثمار العقارى.