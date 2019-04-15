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غرفة التطوير العقارى :عدم قدرة المصريين على إثبات الدخل أبرز تحديات التمويل

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:29 م
غرفة التطوير العقارى :عدم قدرة المصريين على إثبات الدخل أبرز تحديات التمويل طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى
كتب أحمد حسن
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قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن التمويل العقارى ، يمثل الحل الأمثل لمواجهة كافة التحديات التى تواجه الشركات العقارية ، مؤكدا خلال كلمته بالمؤتمر الدولى للعقار، على ضرورة أن تعمل الحكومة على سرعة اتاحة التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء.

وقال شكرى ، أن هناك مشكلة رئيسية داخل القطاع العقارى تتمثل  في عدم قدرة  المصريين علي إثبات الدخل  الخاص بهم عند الإقدام علي الحصول علي تمويل عقارى ، مشددا على ضرورة منح التمويل العقاري للمطورين العقاري لتمويل الوحدات تحت الإنشاء ، حتي يخف الضغط التمويلي علي شركات الاستثمار العقارى.


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