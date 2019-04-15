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رئيس التشيك يعين وزيرين جديدين يوم 30 أبريل

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:09 م
رئيس التشيك يعين وزيرين جديدين يوم 30 أبريل رئيس التشيك ميلوس زيمان
رويترز
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قال متحدث اليوم الاثنين إن رئيس التشيك ميلوس زيمان سيعين كاريل هافليتشيك، وهو رئيس جمعية أعمال صغيرة ونائب رئيس مجلس العلم والبحث الحكومي، وزيرا جديدا للصناعة يوم 30 أبريل.

وسيعين الرئيس أيضا المحامى فلاديمير كرمليك وزيرا جديدا للنقل بدلا من دان توك الذى استقال بعدما ظل فى المنصب لأكثر من 4 سنوات وهى مدة قياسية بالنسبة لوزارة النقل.

وستكون المهمتان الرئيسيتان أمام هافليتشيك تنظيم سوق الاتصالات وإعداد مشروع لزيادة قدرة البلد العضو فى الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة النووية. ويسيطر حزب (إيه.إن.أو)، الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء أندريه بابيش، على الوزارتين. كما يقود الحزب الحكومة الائتلافية.

 

 

 


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