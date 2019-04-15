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"الزراعة" توافق على تصدير 36 ألف شتلة فاكهة من 9 أصناف لـ4 دول

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:00 ص
"الزراعة" توافق على تصدير 36 ألف شتلة فاكهة من 9 أصناف لـ4 دول شتلات الفاكهة أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن معهد بحوث البساتين وافق على تصدير 36 ألف  شتلة  فاكهة، وطن  تقاوى  من المحاصيل  الحقلية  لدول الصومال ولبنان  والسعودية،  وتوجو خلال أسبوع.
 
وأضاف تقرير لجنة  تقاوى  الحاصلات  الزراعية، الذى حصل  لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه أن من بين  الموافقات تصدير 21 ألف شتلة إلى دولة الصومال من أصناف الليمون، الجوافة ، مانجو ، خوخ ، رمان ، عنب ، برتقال، وتفاح ، وتين ، وافوكادو ، والموافقة على  تصدير 13 ألف شتلة الى  لبنان ،  من الليمون ، والجوافة ،  والمانجو ،  والبرتقال ، واليوسفى ،وتصدير 2000  شتلة  من المانجو الى دولة  السعودية ،  والموافقة على تصدير طن  من المحاصيل الحقلية ، اذرة  شامية  هجين ثلاثية ، والفول الصويا .
 
وأوضح التقرير، أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقا للمواصفات القياسية العالمية، مؤكدا أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.

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