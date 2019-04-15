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الرئيس السيسي يؤكد عزم الدولة على تطوير وتحديث مصانع قطاع الغزل والنسيج

الإثنين، 15 أبريل 2019 06:23 م
الرئيس السيسي يؤكد عزم الدولة على تطوير وتحديث مصانع قطاع الغزل والنسيج الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمشاركة كلٍ من اللواء كامل هلال مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورؤساء مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة ماكينات الغزل والنسيج.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أوضح خلال الاجتماع عزم الدولة على تطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، وبالتوازى مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، والتى تشتمل أيضًا على الدعم الفنى والتدريب.

 

ومن جانبهم؛ أشاد رؤساء الشركات الأجنبية المصنعة لماكينات الغزل والنسيج بخطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، والتى تأتى فى إطار التوجه التنموى الشامل الذى تنتهجه البلاد، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة فى الأسواق الدولية.

 

كما أكد رؤساء الشركات اهتمامهم بالسوق المصرية وتطلعهم لزيادة حجم أنشطتهم بها، لاسيما فى ضوء التنمية الاقتصادية المتسارعة التى تشهدها مصر حاليًا، والإصلاح الاقتصادى الجاد الذى يهيئ المناخ الاستثمارى ويتيح فرصًا واعدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية فى مصر.


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