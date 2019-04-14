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وزارة الطيران تجرى قرعة الحج للعاملين بالوزارة

الأحد، 14 أبريل 2019 02:08 م
وزارة الطيران تجرى قرعة الحج للعاملين بالوزارة الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية
كتب ـ أحمد مصطفى
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أجرت وزارة الطيران المدني صباح اليوم الأحد، قرعة الحج لعام  1440/2019 للعاملين بديوان عام الوزارة وسلطة الطيران المدني والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك تحت رعاية الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى.

وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج، فى إطار الحفل الذى نظمته الإدارة العامة للعلاقات الداخلية فى القاعة الكبرى للمؤتمرات.

حضر الاحتفالية الطيار حسن التهامي أمين عام الوزارة والدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية وعدد من رؤساء القطاعات ولفيف من قيادات الوزارة.


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