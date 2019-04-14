طائرة الأحلام الثانية البوينج B787-9 دريملاينرتنضم لأسطول الناقل الوطنى مصر للطيران الخميس المقبل

كتب أحمد مصطفى

يستقبل مطار القاهرة الدولى، الخميس المقبل، طائرة الأحلام الثانية البوينج B787-9 دريملاينر، لتنضم لأسطول الشركة الوطنية مصر للطيران .

كان وفد من الشركة الوطنية مصر للطيران، غادر أمس السبت، متوجها إلى مدينة سياتل الأمريكية، لاستلام طائرتها الثانية من طراز البوينج "الدريملاينر 787-9" ضمن صفقة طويلة الأمد، لشراء 6 طائرات، والتى تم توقيعها بمعرض دبى للطيران عام2017.

واستقبل مطار القاهرة، في 28 مارس المنقضي، أول طائرة من الطائرات دريملاينر الجديدة، قادمة من مدينة سياتل الأمريكية، ضمن صفقة الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مصر للطيران، وأقلعت الطائرة 787-9 رحلة رقم MS620، فىأولي رحلاتها متجهة إلى الكويت، بعد انضمامها حديثا إلى أسطول الشركة في مطلع أبريل الجارى.

والطائرة الجديدة من طراز بوينج 787-9، والتي تعمل بمحركات رولز رويس، والمعروفة باسم "الديمرلاينزر" أو طائرة الأحلام، وهى طائرة مدنية نفاثة، متوسطة الحجم واسعة البدن، تتراوح سعتها لما يعادل من 210 إلى 330 راكبا.

َتحتاج الشركة الوطنية مصر للطيران تلك الطرازات من الطائرات، لتشغيلها على خطوط خط شنغهاى بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك، وتتميز بأنها قادرة على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضلفي توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

وتتميز الطائرة بمقاعدها التى تم تصميمها بعناية، حيث يمكن فردها إلى 180 درجة لتصبح كالسرير، وتتميز بمساحة نوافذها التى تعد أكبر من الطائرات المماثلة، ويمكن للمسافر أن يتحكم فى معدل سطوع النوافذ من خلال ضغطة زر واحدة.