تقرير لـ"الاتصالات" يكشف وصول عدد مشتركى التليفون الأرضى لـ8.15 مليون عميل

كتبت: هبة السيد

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة كبيرة لمشتركى التليفون الأرضى المنزلى إلى 8.15 مليون اشتراك فى يناير 2019 مقابل نحو 6.61 مليون اشتراك فى يناير 2018.

وتأتى الزيادة فى أعداد مشتركى التليفون الأرضى فى الوقت الذى يتراجع فيه حجم الاشتراكات فى الهاتف المحمول والذى تراجع فى عام بنحو 7.8 مليون اشتراك ليصل إجمالى مشتركى الهاتف المحمول 93.34 مليون عميل.

وتأتى الزيادة المطردة فى عدد مشتركى التليفون الأرضى المنزلى بفضل زيادة الإقبال على الاشتراك بخدمات الانترنت الأرضى ADSL وخطة توصيل الفايبر للمنازل، والعمل على القضاء على قوائم الانتظار ودخول مشغل جديد للخدمة فى السوق المصرى.

ويصل عدد المشتركين حكومى نحو 3% من اجمالى المشتركين و12% تجارى ونحو 85% عدد المشتركين منازل.